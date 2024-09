BC anuncia leilão extra de swap para 2ªF, com oferta de até 14.700 contratos, das 9h30 às 9h40

O Banco Central anunciou há pouco que fará na segunda-feira, 2, um leilão extra de swap cambial, que não é para rolagem de vencimentos, ou seja, significa uma injeção de recursos novos no sistema. Segundo o comunicado publicado no BC Correio, serão ofertados até 14.700 contratos, no total de US$ 735 milhões.

A operação será das 9h30 às 9h40 e serão ofertados contratados com vencimento em 5 de março de 2025 e 1º de agosto de 2025. A data de início dos contratos é 3 de setembro de 2024.

Hoje, o BC fez duas operações para injetar recursos novos no mercado. A primeira, um leilão de dólares à vista, quando foram vendidos US$ 1,5 bilhão. Depois, além do swap tradicional para rolagem, foram ofertados outros 30 mil contratos de swap cambial (US$ 1,5 bilhão), dos quais apenas 15.300 (US$ 765 milhões) foram negociados. A oferta anunciada para segunda é exatamente o restante que não foi negociado na operação de hoje.

Além desse swap extra, o BC realiza das 11h30 às 11h40 de segunda a oferta tradicional do swap para rolagem dos vencimentos de 1º de outubro de 2024.