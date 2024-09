Mercado reforça expectativa por corte de 25 pb nos juros do Fed em setembro, após PCE

O mercado financeiro reforçou a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) abra o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros no mês que vem, após a divulgação na manhã desta sexta-feira, 30, do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. As oscilações foram captadas pela plataforma do CME Group que monitora a curva futura.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ferramenta mostrava 69,5% de probabilidade de a taxa básica cair da faixa atual (entre 5,25% e 5,50%) para o intervalo entre 5,00% e 5,25% em setembro. Antes do dado, essa hipótese aparecia com 67,5%.

Como consequência, a possibilidade de uma redução de 50 pontos-base recuou de 32,5% para 30,5%.

Para o fim do ano, o cenário mais provável seguia o de uma baixa acumulada de 100 pontos-base (44,8%), mas houve aumento na precificação por um corte mais tímido, de 75 pontos-base, de agora em 30,6%.