A taxa de desemprego da zona do euro caiu para 6,4% em julho e voltou à mínima recorde, ante 6,5% em junho, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira, 30, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção da taxa em 6,5%. *Com informações da Dow Jones Newswires.