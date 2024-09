Haddad fala em fechar ano dentro da meta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta, 30, que o governo caminha para fechar o ano com déficit inferior a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), mas "com chance" de cravar um resultado dentro da banda da meta fiscal, que tolera um buraco nas contas primárias de 0,25% do PIB - o equivalente ao valor de R$ 28,8 bilhões.

Haddad fez o comentário ao comparar a trajetória fiscal com o déficit que era aguardado pelo mercado no início do ano, de 0,8% do PIB. Durante evento em São Paulo, o ministro disse ainda que, se depender dele, o marco fiscal está estabilizado e vai ser cumprido. "O arcabouço fiscal, na minha opinião, está consolidado", disse o ministro.

Ele ponderou que nem todas as propostas encaminhadas pela equipe econômica ao Congresso tiveram viabilidade política. Foi o caso, por exemplo, do fim da desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios e dos benefícios tributários ao setor de eventos. Se essas propostas tivessem avançado, disse ele, o governo já teria atingido equilíbrio no Orçamento neste ano.

Haddad voltou a dizer no evento que o ministério deve revisar em breve a previsão de crescimento do PIB neste ano, atualmente em 2,5%.

Após ponderar que existem incertezas de investidores sobre a transição no Banco Central (BC) e em torno dos resultados das medidas fiscais, Haddad disse estar tranquilo de que os fundamentos vão falar mais alto do que a especulação, e que o ano terminará com crescimento da economia e da Bolsa. Citando as projeções do mercado no início do mandato, em 2023, Haddad afirmou que muitas se frustraram pelos bons indicadores do ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.