IBGE: alta da renda, programas de governo e aumento do crédito impulsionaram construção

Destaque do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, a indústria foi impulsionada, entre outros fatores, pelo crescimento do setor de Construção, que expandiu 4,4% de abril a junho na comparação com o primeiro trimestre do ano. De acordo com a coordenadora das Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis, vários fatores impulsionaram o segmento.

"Na construção, a gente tem essa questão do aumento de crédito, dos juros um pouco mais baixos, dos programas governamentais que incentivam essa área e a questão do período eleitoral (cujos investimentos só poderiam ser feitos até junho)", explicou Palis.

Além da construção, as Indústrias de Transformação tiveram sua segunda alta consecutiva, de 3,6%, e as Indústrias Extrativas cresceram 1%.