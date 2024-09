Fed da Filadélfia inicia procura por novo presidente para suceder Harker após junho de 2025

A distrital do Federal Reserve (Fed) na Filadélfia iniciou nesta quarta-feira, 4, a busca por seu próximo presidente e CEO. O escolhido sucederá Patrick Harker, cujo mandato de presidente terminará em 30 de junho de 2025, de acordo com as políticas obrigatórias de idade e tempo de serviço do Federal Reserve (Fed).

Um comitê composto por membros elegíveis do conselho de diretores do Fed da Filadélfia foi formado para conduzir a busca. Por lei, apenas diretores não afiliados a bancos ou instituições financeiras regulamentadas são elegíveis para ajudar a selecionar um presidente do Federal Reserve Bank.

"O comitê conduzirá uma busca rigorosa e abrangente para identificar um grupo diverso de candidatos qualificados que demonstrem expertise e um profundo comprometimento com o serviço público", informa o comunicado publicado no website da distrital.

O presidente será responsável por todas as atividades do Fed de Filadélfia, incluindo as associadas ao debate da política monetária. Detalhes sobre a vagas estão publicados no site.

Entre as normas éticas da vaga, o comunicado cita que membros do conselho, presidentes do Federal Reserve e funcionários seniores devem apresentar documentos financeiros anuais que ficam disponíveis publicamente. Eles também são obrigados a divulgar, publicamente, transações envolvendo ações, títulos, futuros de commodities e outros títulos no máximo 45 dias após a operação.