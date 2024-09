PMI de serviços da zona do euro (final) sobe a 52,9 em agosto, afirma S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro avançou de 51,9 em julho para 52,9 em agosto, no maior nível em três meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 4, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

A leitura definitiva de agosto, porém, ficou aquém da estimativa preliminar e a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,3 em ambos os casos.

Já o PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, subiu de 50,2 para 51,0 no mesmo período. Também neste caso, o resultado veio abaixo da prévia, de 51,2.

As leituras acima da marca de 50 indicam expansão da atividade econômica na zona do euro.