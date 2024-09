Aluguel residencial sobe 1,93% em agosto, após queda de 0,18% em julho, afirma FGV

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) de agosto subiu 1,93% contra o mês anterior, quando havia recuado 0,18%. O resultado elevou o acumulado do índice nos últimos 12 meses para 9,97%, contra 9,9% até julho, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Entre julho e agosto, o Ivar apresentou mudanças expressivas nas principais capitais brasileiras. Em São Paulo, o índice passou de uma queda de 1,11% registrada em julho para alta de 2,42% em agosto.

No Rio de Janeiro, houve desaceleração em relação a julho, mas foi mantida a tendência de alta, com o índice saindo de 1,23% em julho para 1,07% em agosto, informou a FGV. Em Belo Horizonte, os aluguéis saíram de uma queda de 0,71% em julho para alta de 2,61% em agosto.

Já em Porto Alegre, a tendência de aceleração se manteve em agosto, com o índice saindo de 0,88% para 1,21%.

Em São Paulo, a taxa interanual dos aluguéis subiu de 6,53% para 7,53%, refletindo o ritmo mais intenso de aumento dos aluguéis entre as cidades componentes do Ivar. No Rio de Janeiro, a variação anual passou de 10,21% para 10,18%, indicando uma estabilidade no crescimento dos preços de aluguéis residenciais nesta região.

Em Belo Horizonte houve desaceleração na taxa interanual, passando de 11,08% para 10,83%. Em Porto Alegre, o movimento dos preços também foi expressivo, com o índice saindo de 12,85% em julho para 11,43% em agosto de 2024.

O Ivar foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis.