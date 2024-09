Superintendência do Cade aprova compra da Pay2All pela Nuvei

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Nuvei do Brasil da totalidade do capital social da Pay2All - atualmente detida pelo Banco BTG Pactual. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

"Para a Nuvei do Brasil, a operação representa uma oportunidade de consolidar a sua atuação no Brasil, permitindo que ela continue oferecendo um conjunto completo de serviços de pagamento aos seus clientes, o que acontecerá por meio da Pay2All. A Pay2All possui licença emitida pelo Banco Central para processamento de pagamentos - licença esta que se tornou necessária para que empresas prestem serviços transacionais no recém regulado mercado de apostas desportivas e jogos online", alegou a empresa no processo.