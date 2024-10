Governo central tem déficit de R$ 22,4 bilhões em agosto, afirma Tesouro

As contas do Governo Central registraram déficit primário em agosto. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 22,404 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de R$ 9,283 bilhões em julho. O valor do rombo já havia sido publicado pelo governo no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do Tesouro Nacional na segunda-feira, 30. As publicações de dados do Tesouro estão sofrendo atrasos em razão da mobilização dos servidores.

A divulgação oficial do resultado das contas aconteceu nesta quinta-feira, 3. Em agosto do ano passado, o saldo - que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - havia sido negativo em R$ 26,730 bilhões, em valores nominais.

O resultado do oitavo mês do ano veio praticamente em linha com as expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um déficit de R$ 22,30 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast. O intervalo das estimativas variava de déficit de R$ 25 bilhões a superávit de R$ 8,50 bilhões.