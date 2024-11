'Campanha contra a carne brasileira é ridícula', diz Tereza Cristina

Ministério da Agricultura brasileiro criticou as declarações. Em nota divulgada na semana passada, o Ministério da Agricultura disse lamentar a postura do Carrefour. Segundo a pasta, as questões protecionistas "influenciam negativamente o entendimento de consumidores sem quaisquer critérios técnicos que justifiquem tais declarações".

Manifestação ocasionou boicotes à rede de supermercados no Brasil. Em "repúdio" à decisão na França, a Fhoresp (Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo) recomenda que seus associados interrompam as compras nos estabelecimentos. Já os frigoríficos interromperam as vendas para unidades do Carrefour, Atacadão e Sam's Club.