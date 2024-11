'Posso ir ao cinema às 2 da tarde de sexta': eles trabalham na escala 4x3

O modelo começou em 2022 e foi adotado de forma definitiva em 2023 —segundo a empresa, sem redução de salários.

No caso dela, o tempo livre ajuda nas tarefas de uma segunda graduação, que acabava sufocada em uma semana 5x2.

Sou graduanda em sistemas de informação na Unicamp e acho muito importante esse regime justamente para equilibrar minha vida acadêmica e a vida pessoal com a rotina do trabalho.

Ana Paiva

O curso de Ana tem aulas no período diurno, o que tornava ainda mais difícil conciliar as duas frentes —agora, a estudante e funcionária se planeja para encaixar as aulas que ainda tem no dia a mais de folga.

Atualmente, eu folgo na terça-feira, que é o dia em que eu consigo organizar todas as minhas aulas diurnas e estruturar minha rotina. Acho necessário esse dia útil para resolver pendências. No meu caso, é a faculdade, mas ir ao médico, ir ao banco, isso só é possível em horário comercial, em dia útil.

Ana Paiva

A escala também é elogiada por aqueles que têm filhos.