Petróleo fecha em alta de 5%, por temor com conflito no Oriente Médio

O petróleo fechou em forte alta nesta quinta-feira (3), na medida em que investidores temem que o avanço do conflito no Oriente Médio possa ameaçar a oferta da commodity. Também nesta quinta, o mercado ponderava indicadores que sugerem uma atividade mais resiliente do que o previsto nos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 5,14% (US$ 3,61), a US$ 73,71 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 5,03% (US$ 3,72), a US$ 77,62 o barril. Ambos alcançaram seus maiores níveis desde agosto.

O petróleo saltou mais de 5% na sessão, diante de notícias de novo ataque do Irã a Israel, após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizer que a possibilidade de Israel bombardear instalações petrolíferas do Irã estava sendo discutida com representantes israelenses; e conforme Israel sinaliza nova incursão no Líbano.