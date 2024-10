Corte de 25 pb pelo Fed é hipótese majoritária, mas manutenção passa a ser precificada

O mercado ainda vê uma redução de 25 pontos-base (pb) nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em novembro como a probabilidade majoritária, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. No entanto, investidores passaram a precificar chance de manutenção das taxas no próximo mês e eliminaram a possibilidade de um corte maior, de 50 pb.

A probabilidade de uma redução de 25 pb em novembro caiu de 98,9% no fim da tarde de sexta-feira a 88,9%, por volta das 8h40 (de Brasília).

Já a chance de manutenção dos juros na faixa atual, de 4,75% a 5,00%, passou a somar 11,1% das probabilidades e a ocupar o segundo lugar, enquanto a chance de corte de 50 pb foi zerada. Há uma semana, as probabilidades eram de 65,3%, 0,0% e 34,7%, respectivamente.

O mercado também consolidou expectativa de redução acumulada de 50 pontos-base nos juros pelo BC americano até dezembro, que passou de 80,2% na sexta-feira para 83,6% no horário citado.

A probabilidade de corte menor, de 25 pb, subiu de 2,1% a 11,9%. A chance de redução mais agressiva, de 75 pb, caiu de 17,7% a 4,5% no período, ocupando o terceiro lugar.