Galípolo: reduzir spreads é uma agenda antiga do BC, não é uma coisa simples

O diretor de Política Monetária do Banco Central e indicado à presidência da instituição a partir de 2025, Gabriel Galípolo, disse que a busca por uma redução do spread bancário "é uma agenda de longa data do Banco Central".

A declaração se deu em resposta a um questionamento do senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) durante a sabatina pela qual Galípolo passa na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

"A gente fica muito tempo debatendo a taxa Selic e talvez o tema principal seja a taxa de juros que as pessoas, jurídicas e físicas, estão realmente pagando. Concordo com muitos pontos que o senador (Rodrigo Cunha) levantou, tanto na conversa que ele me deu a oportunidade de ter quanto agora. Essa é uma agenda de longa data do BC. Não é simples a redução dos spreads", disse Galípolo.

O indicado à presidência do Banco Central disse, ainda, que "essa é uma das agendas prioritárias para os próximos ciclos do Banco Central".