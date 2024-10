MME nega que haja tentativa de Silveira de tirar Enio Verri de diretoria-geral de Itaipu

O Ministério de Minas e Energia (MME) disse em nota que está "completamente equivocada" a alegação sobre uma eventual tentativa do ministro Alexandre Silveira em tirar do cargo o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri. "A gestão de Ênio Verri, à frente de Itaipu, conta com o total e irrestrito apoio do ministro Alexandre", declarou a pasta, após o site Poder 360 publicar uma matéria afirmando que haveria uma tentativa de "derrubada" de Verri.

Na nota enviada pelo MME, é citado que o texto publicado "aparenta ter origem em fontes que atuam para, por meio de 'fogo amigo', tentar atrapalhar a gestão do ministro, do presidente da binacional e do governo".

A pasta também disse que há uma "relação recíproca" de amizade entre Silveira e Verri. Ele foi deputado estadual e deputado federal pelo PT.

"Há excelente relação de trabalho que tem garantido frutos de grande relevância para o setor energético do Brasil, em especial nas áreas de segurança e de transição energética, bem como de aumento da geração de energia limpa e renovável", disse o MME.