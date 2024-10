Sindicato de servidores do IBGE convoca paralisação de 24h em 15 de outubro

Os servidores do instituto fizeram um protesto na última terça-feira, 8, durante a coletiva de imprensa para a divulgação dos preparativos para a Pesquisa de Orçamentos Familiares (2024/2025), que será levada a campo em novembro.

A executiva nacional da Assibge-SN informou que entraria na Justiça pedindo a suspensão da fundação pública de direito privado chamada IBGE+, criada pela atual direção do instituto. Em meio à crise interna no instituto, o presidente Pochmann tinha sua participação confirmada no evento, na Casa IBGE, no Palácio da Fazenda, no centro do Rio, mas cancelou sua presença de última hora. Os manifestantes levaram faixas pedindo mais respeito e diálogo.

O sindicato conduz uma mobilização pedindo diálogo e esclarecimentos à atual direção do IBGE sobre medidas como a criação da fundação IBGE+, alteração no estatuto do instituto, mudança de locais de trabalho de servidores e extinção do trabalho totalmente remoto.