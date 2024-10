BB reabre contratações de crédito via Procred 360 após publicação de lei

O Banco do Brasil anunciou que reabriu as contratações de crédito amparado pelo Programa de Crédito e Financiamento de Dívidas de Microempreendedores Individuais e Microempresas (Procred 360), após a publicação da Lei 14.995, que tornou o programa definitivo. Segundo informações enviadas em primeira mão ao Broadcast, na primeira etapa de oferta dessa solução, entre julho e agosto, o BB desembolsou mais de R$ 120 milhões para atender a aproximadamente 4 mil pequenas empresas.

A linha BB Capital de Giro Pronampe Procred 360 é voltada para empresas e microempreendedores individuais (MEI) com faturamento anual de até R$ 360 mil, com garantia de crédito facilitada do Fundo Gestor de Operações (FGO) e juros equivalentes à Selic mais 5% ao ano. O limite máximo de contração é de 50% da Receita Bruta Anual (RBA) de 2023 para empresas que tenham mulheres como sócia-dirigente ou sócia majoritária, ou 30% da RBA de 2023 para os demais públicos.

O BB começou em julho a ofertar o crédito via Procred 360, programa lançado pelo governo federal em abril para facilitar o acesso ao crédito por microempresas e MEIs, e que faz parte do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A oferta, contudo, havia sido paralisada depois que a Medida Provisória (MP) que instituiu a medida caducou. Agora, foi retomada após a sanção à Lei 14.995, na última quinta-feira, 10.