Procter & Gamble lucra mais que o esperado, mas decepciona em vendas

A Procter & Gamble (P&G) teve lucro líquido de US$ 3,96 bilhões em seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em setembro), valor 12% menor do que o ganho de US$ 4,52 bilhões registrado no mesmo período no ano passado, segundo balanço publicado nesta sexta-feira, 18. Com ajustes, o lucro por ação da multinacional americana de bens de consumo foi de US$ 1,93, um aumento de 5% em relação ao ano anterior e acima da previsão de analistas da FactSet, de US$ 1,90.

As vendas líquidas somaram US$ 21,7 bilhões, um recuo de 1% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, quando totalizaram US$ 21,9 bilhões. Neste caso, o número ficou abaixo do consenso da FactSet, de US$ 21,99 bilhões.

O presidente e CEO da P&G, Jon Moeller, disse que os resultados mantêm a empresa "no caminho certo" para cumprir suas metas de desempenho financeiro para o ano fiscal.

Às 8h46 (de Brasília), a ação da P&G recuava 1,32% no pré-mercado em Nova York.