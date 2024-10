Campos Neto: China mudou modelo de exportação e tem recebido muitas restrições; acompanhamos

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta segunda-feira, 21, que a China tem mudado o seu modelo econômico, do consumo interno para a exportação de produtos ligados à eletrificação, mas tem enfrentado restrições de diversos países, que tentam combater a proliferação de bens com origem no país, como carros elétricos.

"Eu tenho um texto longo aqui, e vocês não precisam ler tudo, mas é basicamente para dizer que de duas em duas semanas um novo país coloca uma nova restrição, uma nova medida", disse Campos Neto, em um evento da 20-20 Investment Association, em São Paulo.

Essa proliferação de restrições, ele disse, indica que esse modelo chinês é desafiador. O presidente do BC voltou a citar estudos que falam sobre os impactos que novos impostos sobre importações nos Estados Unidos teriam no crescimento do PIB da China e no americano.

Mais cedo, ele repetiu que as propostas em discussão na eleição americana, por ambos os candidatos, indicam uma inflação mais alta por razões como protecionismo comercial e expansão fiscal.