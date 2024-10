Economista-chefe do BCE não vê enfraquecimento dramático na economia da zona do euro

A economia da zona do euro não está enfraquecendo rapidamente, mas há dúvidas se uma recuperação está em andamento como era esperado, disse o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, nesta quarta-feira, 23.

A previsão do banco central em setembro era de que o crescimento aumentaria no ano que vem, mas uma série de pesquisas e dados econômicos recentes mostraram sinais de estagnação.

Lane disse que essas pesquisas não eram totalmente consistentes com as previsões do BCE e que não apontaram para uma deterioração significativa na perspectiva. "Não temos um enfraquecimento dramático na economia da zona do euro", afirmou, em evento do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, em inglês).

Segundo o economista-chefe do BCE, os dirigentes continuarão a responder aos dados econômicos, e devem fazer isso de forma "ágil".