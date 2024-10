Boeing aumenta oferta de ações e espera levantar US$ 21 bilhões em capital

A Boeing anunciou nesta terça-feira (29) que levantará US$ 21 bilhões em aumento de capital por meio de ofertas públicas de ações ordinárias e depositárias, acima dos US$ 19 bilhões discutidos inicialmente, segundo comunicado divulgado no site da empresa. Após no anúncio, a ação da Boeing caía 1,9% no pré-mercado em Nova York, às 8h37 (de Brasília).

O valor representa uma ampliação do número de ações oferecidas pela empresa, de 90 milhões em ações ordinárias, anunciadas na segunda-feira, para 112,5 milhões em ações ordinárias, além de manter a oferta de cerca de US$ 5 bilhões em ações depositárias.

A oferta de ações ordinárias foi precificada em US$ 143 por ação para levantar US$ 15,81 bilhões e a de ações depositárias para levantar US$ 4,9 bilhões. Os recursos serão usados para propósitos corporativos gerais, que podem incluir pagamento de dívidas, capital de giro, despesas de capital e financiamento de suas subsidiárias.

Em nota, a fabricante de aviões americana afirmou que a oferta de ações ordinárias será encerrada em 30 de outubro e a de ações depositárias em 31 de outubro, "sujeitas às condições habituais de fechamento".

A Boeing tem mais de US$ 57 bilhões em dívidas pendentes e está lutando para manter seu grau de investimento, enquanto seus maquinistas estendem uma greve que começou em 13 de setembro. *Com informações da Dow Jones Newswires.