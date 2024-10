Crédito para habitação PF sobe 1,1% em setembro e tem alta de 12,4% em 12 meses, afirma BC

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,1% em setembro, na comparação com agosto, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 30. O saldo atingiu R$ 1,136 trilhão. No acumulado de 12 meses, ele cresce 12,4%.

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 1,7% em setembro, para R$ 332,873 bilhões. Em 12 meses, cresce 19,7%.

Setor não financeiro

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro caiu 0,5% em setembro, na comparação com agosto, para R$ 17,486 trilhões, informou o Banco Central. Esse montante equivale a 153,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.

O saldo do crédito ampliado para empresas caiu 0,5%% em setembro, para R$ 6,137 trilhões, o equivalente a 53,8% do PIB.