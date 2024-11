Bolsas NY fecham em queda, na véspera de eleição nos EUA e à espera de decisão do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 4, no início de uma semana de agenda cheia, com as eleições presidenciais dos EUA amanhã e decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o BC americano) na quinta-feira.

O índice Dow Jones caiu 0,61%, aos 41.794,60 pontos, o S&P 500 cedeu 0,28%, aos 5.712,69 pontos e o Nasdaq recuou 0,33%, aos 18.179,98 pontos.

A fabricante de chips Nvidia (+0,48%) e a empresa de tintas Sherwin-Williams (+4,59%) tiveram alta, após anúncio de que passarão a integrar o índice Dow Jones, no lugar da Intel (-2,93%) e da Dow (-2,08%), respectivamente. A Tesla operou em baixa e caiu 2,47%, estendendo as perdas da semana passada, após dados fracos sobre vendas na China.

Na véspera da eleição americana, os papéis da Trump Media se destacavam positivamente e saltaram 12,37%, mesmo com a candidata democrata, Kamala Harris, se recuperando nas últimas pesquisas e aparecer à frente de Trump no Estado de Iowa, conforme uma respeitada sondagem. "Os mercados estão marcando passo neste momento", declarou Jim Lebenthal, estrategista-chefe de ações da Cerity Partners. "Eles não sabem quem será eleito. Todos nós vamos nos sentar e assistir a esse filme", diz ele.

As empresas petrolíferas subiram em bloco em Wall Street, em linha com a alta de quase 3% do petróleo. A Chevron avançou 0,59% e a ExxonMobil teve alta de 3,18%.

Ainda hoje, dezenas de milhares de funcionários grevistas da Boeing devem votar em uma tentativa de acordo trabalhista firmado na semana passada, que pode aumentar os salários em mais de 40%, em quatro anos. Os papéis da Boeing avançaram 0,31%.

*Com informações da Dow Jones Newswires