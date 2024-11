Mercado retém aposta de alívio de 25 pb no Fed na quinta e amplia ideia de 75 pb até maio

O mercado financeiro mantém a expectativa de que a reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da quinta-feira, 7, terá como desfecho um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros dos Estados Unidos, após os índices dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA, medidos pela S&P Global e pelo Instituto ISM, este último bem acima do esperado.

Segundo ferramenta do CME Group, a chance de o Fed reduzir juros em 25 pb nesta semana é de 97,3%, após um leve ajuste em baixa ante o patamar de 99,5% visto na sessão de ontem. A probabilidade de manutenção saiu do zero para 2,7%.

A redução acumulada de 50 pb até dezembro também teve um leve ajuste, passando de 79,8% ontem para 78,2%, enquanto a aposta de alívio acumulado de 25 pb passou de 20% ontem para 21,2%.

Para 2025, os dados que ainda mostram solidez da economia reduziram a probabilidade de um corte mais incisivo e a chance de corte acumulado menor, de 75 pb, até maio passou a ser vista como mais provável, com 37,6%, ante 34,9% na segunda-feira.

Os investidores reduziram a probabilidade de corte acumulado de 100 pb nos juros pelo Fed até maio, de 36,8% para 33,4%. Em terceiro lugar, a probabilidade de redução de 50 pb, subiu de 13,2% para 16,6% no período.