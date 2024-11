PIB cresceu 3% em 2022, mostra divulgação definitiva do IBGE

Sob a ótica da oferta, a variação do PIB da indústria de 2022 em relação a 2021 foi de uma alta de 1,5%, e o PIB de serviços teve um aumento de 4,3%. Já o PIB da agropecuária registrou queda de 1,1% em 2022. Os serviços contribuíram com 2,8 pontos porcentuais para o crescimento do PIB em 2022, e a indústria impactou em 0,4 ponto porcentual.

"Os serviços, além de ser o setor de maior peso, foi o que mais cresceu. As duas atividades de serviços com maior destaque foram as que mais cresceram em 2021, após a queda de 2020: Transportes e Outros Serviços, que inclui categorias de serviços pessoais e serviços profissionais. Foi uma continuação da retomada da demanda pelos serviços após a pandemia de Covid-19", justificou o IBGE, em nota.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 4,1% em 2022, e o consumo do governo avançou 2,1%. A FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo), medida dos investimentos no PIB, teve uma expansão de 1,1%, após ter aumentado 12,9% em 2021. A taxa de investimentos foi de 17,8% em 2022.

"Se pela ótica da oferta quem puxou foi o setor de Serviços, na ótica da demanda foi o Consumo das Famílias. É importante dividir a demanda interna do setor externo, pois dos 3,0% do crescimento, 2,1 p.p. foram da demanda interna principalmente do consumo das famílias, e 0,9 p.p. da demanda externa, que também subiu, já que as exportações brasileiras de bens e serviços cresceram mais do que as importações", acrescentou a nota do IBGE.