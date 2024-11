Dólar vai subir ou cair com Trump? Veja quando é melhor comprar a moeda

Na segunda (4) e na terça (5), o presidente Lula (PT) se reuniu com ministros para discutir as medidas, mas ainda não divulgou nenhum plano. Têm participado das conversas o ministro Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Ministro da Fazenda reconhece "apreensão" com as propostas de Trump. Haddad disse na manhã desta quarta (6) que "o dia amanheceu mais tenso no mundo" devido às declarações feitas pelo republicano durante a campanha. Ele, no entanto, afirmou esperar ponderação após o início do mandato presidencial.

As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas e o discurso [de Trump] após os primeiros resultados já é mais moderado do que o da campanha. Nós temos que aguardar e cuidar da nossa casa, para o Brasil ser o menos afetado possível, apesar de qual seja o cenário externo.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Dólar alto é o começo de uma tendência de elevação dos juros e da inflação. Diante do cenário, os especialistas esperam uma preocupação maior do mercado financeiro com a política monetária para conter a inflação.

Valorização do dólar é sinônimo de preços mais altos no Brasil. A cotação da moeda norte-americana está diretamente relacionada ao preço das commodities, as matérias-primas com cotação internacional. Como consequência da alta do dólar, ficam mais caros produtos como o pão e o macarrão, fabricados a partir do trigo. Também pesa no bolso o encarecimento da gasolina, importada de outros países devido à capacidade de refino insuficiente para atender a demanda nacional pelo combustível.