Lores: Venda de imóveis subsidiados para a classe média não é surpresa

Alguém precisa lembrar o Ministério Público, que sei lá em que planeta andava, que o Minha Casa Minha Vida foi criado em 2008. E tirando aqueles militantes petistas hardcore, mais ingênuos, o Minha Casa Minha Vida nunca foi criado para ajudar a habitação dos mais pobres. Desde o início foi para dar muito dinheiro para o mercado imobiliário, construir para classe média.

Raul Juste Lores, colunista do UOL



O mais surpreendente, segundo Lores, é que o Ministério Público não soubesse que o programa foi mal desenhado.

O programa repete os mesmos vícios do BNH [Banco Nacional da Habitação] da ditadura militar. Ou seja, tanto Minha Casa Minha Vida quanto o BNH, dois terços das unidades subsidiadas com dinheiro público, Caixa Econômica Federal, FGTS e afins, vão para classe média. Então, esse é o grande problema. E especialmente em cidades como São Paulo, onde um metro quadrado é caro.

Então, a minha surpresa é como o Ministério Público só descobriu agora que a classe média está tendo acesso fácil a imóveis subsidiados

O colunista ressalta que esse é mais um exemplo de dinheiro público que não favorece quem mais precisa de recursos.



Um estudante, ou alguém no seu primeiro emprego, que ganha R$ 5.000 e R$ 6.000 por mês, for comprar essa unidade, ele vai ser aceito. Agora, se os pais dele são ricos, se a família dele é de fazendeiros em Ribeirão Preto ou no Centro-Oeste, isso ninguém checa. Então, de novo, é dinheiro público que não está ajudando os mais necessitados e que vai para a classe média e que vai para um setor da economia muito influente junto ao governo federal.

