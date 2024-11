Qualcomm supera expectativas de lucro e ganho por ação; ações sobem 8% no after hours

A Qualcomm anunciou lucro líquido de US$ 2,92 bilhões no quarto trimestre, o que correspondeu a um crescimento de 96% ante o mesmo período de 2023. O lucro diluído por ação foi de US$ 2,59, acima dos US$ 1,32 do mesmo período do ano anterior e superando as expectativas de analistas, segundo a FactSet, que esperam US$ 2,56.

A fabricante de chips registrou receita trimestral de US$ 10,24 bilhões, acima das expectativas dos analistas de US$ 9,9 bilhões. Para o primeiro trimestre de 2025, a empresa espera um lucro entre US$ 10,5 bilhões e US$ 11,3 bilhões.

As ações da Qualcomm subiam 8,12% perto das 18h36, no after hours de Nova York.