Mercado de trabalho não é fonte de pressões inflacionárias, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos não é fonte de pressões inflacionárias. Conforme ele, os dados de outubro, conforme o relatório conhecido como payroll, foram impactados por furacões e greves.

"O número teria sido um pouco maior se não fosse pelos efeitos das greves trabalhistas e furacões", disse Powell, em coletiva de imprensa, nesta tarde. Segundo ele, a taxa de desemprego nos EUA está notavelmente mais alta do que há um ano, mas caiu nos últimos três meses e permanece baixa, em 4,1%.

"Um amplo conjunto de indicadores sugere que as condições no mercado de trabalho estão agora menos apertadas do que antes da pandemia. O mercado de trabalho não é uma fonte de pressões inflacionárias significativas", avaliou Powell.