Expedição de papelão ondulado cresce 2,7% em 1 ano e totaliza 355.634 t em setembro

O volume de expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 355.634 toneladas no mês de setembro, 2,7% maior do que em setembro de 2023. Na série iniciada em 2005, este é o segundo maior volume expedido para os meses de setembro, ficando atrás apenas do ano atípico de 2020, que registrou 360.465 toneladas no período.

Os dados são do Boletim Estatístico Mensal da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel)

No fim do terceiro trimestre, o volume de expedição de papelão ondulado foi 0,7% superior ao trimestre imediatamente anterior, nos dados sazonalmente ajustados.

Por dia útil, o volume de expedição em setembro foi de 14.818 toneladas, uma alta de 6,9% na comparação interanual. Setembro de 2024 registrou ainda um dia útil a menos do que em 2023

Nos dados livres de influência sazonal, a expedição por dia útil foi de 14.714 toneladas, um aumento de 12,7% na comparação com o mês anterior.