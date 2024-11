Senado instala segunda CPI para investigar plataformas de apostas

O Senado instalou nesta terça-feira (12) a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a atuação de plataformas de apostas no Brasil. Será a segunda CPI com as chamadas "bets" no centro do debate. O Senado já tem em andamento uma CPI que apura apostas esportivas e escândalos de manipulação de resultados no futebol brasileiro.

O foco desta segunda CPI será o mercado como um todo, principalmente para "investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades".

O requerimento para a criação foi apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que será a relatora da CPI. O presidente será o senador Hiran Gonçalves (PP-RR).