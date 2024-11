Empresas já usufruíram R$ 97,7 bilhões em benefícios fiscais em 8 meses de 2024

A Receita Federal informou que empresas brasileiras já usufruíram R$ 97,7 bilhões em créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais entre janeiro e agosto deste ano. Os dados são referentes a 54,9 mil contribuintes que indicaram o uso por meio da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi).

Apenas quatro benefícios - adubos e fertilizantes, desoneração da folha de pagamentos, defensivos agropecuários e o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) - são responsáveis por 48,8% do total da fruição dos benefícios.

De acordo com as declarações, o benefício mais usado é com adubos e fertilizantes, que somam R$ 14,95 bilhões. Já a desoneração da folha de pagamentos consumiu R$ 12,26 bilhões. Na sequência aparecem defensivos agropecuários, com R$ 10,79 bilhões e o Perse, com R$ 9,67 bilhões.

O Fisco começou a divulgar esses dados sobre o uso de benefícios fiscais em julho, quando o foco maior estava na desoneração da folha e no Perse, respondendo também às discussões para acabar gradualmente com esses benefícios.

No caso do Perse, há uma regulamentação que limita o custo fiscal total do programa limitado a R$ 15 bilhões, contados a partir de abril de 2024. Embora o Perse já tenha consumido R$ 9,6 bilhões entre janeiro e agosto, cerca de R$ 5 bilhões foram usufruídos a partir de abril, quando passou a existir o teto. Já foi usado, portanto, um terço do valor total estabelecido para os incentivos fiscais da ação até dezembro de 2026.

Veja quais foram os benefícios declarados e os valores correspondentes a cada um:

Adubos e fertilizantes: R$ 14,95 bilhões

Desoneração da folha de pagamentos: R$ 12,26 bilhões

Defensivos agropecuários: R$ 10,79 bilhões

Perse: R$ 9,67 bilhões

Zona Franca de Manaus: R$ 7,09 bilhões

Produtos farmacêuticos: R$ 6,52 bilhões

Sudam/Sudene (redução 75%): R$ 5,07 bilhões

Subvenções para investimentos: R$ 4,48 bilhões

Produtos agropecuários gerais: R$ 3,94 bilhões

Reidi: R$ 3,44 bilhões

Aeronaves: R$ 3,26 bilhões

Soja: R$ 2,95 bilhões

Reiq: R$ 2,27 bilhões

Produtos químicos (capítulo 29): R$ 1,9 bilhões

Carne bovina, ovina e caprina (exportação): R$ 1,54 bilhão

Aeronaves (partes e peças): R$ 1,43 bilhão

Produtos farmacêuticos (medicamentos apresentados em doses): R$ 1,33 bilhão

Inovação tecnológica (Dispêndios - Adicional de 60 a 80%): R$ 952,5 milhões

Inovação tecnológica (Dispêndios como Despesa Operacional): R$ 798,6 milhões

Recap: R$ 610,3 milhões

Outros: R$ 2,45 bilhões

Total: 97,7 bilhões