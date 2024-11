Jeff Bezos vende US$ 1,2 bi em ações da Amazon, elevando vendas de novembro a US$ 2,7 bi

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, vendeu US$ 1,2 bilhão em ações da empresa na sexta-feira e na segunda-feira, elevando suas vendas de novembro para US$ 2,7 bilhões. Desde julho, ele vendeu US$ 4,4 bilhões.

Todas as vendas fazem parte de planos de negociação pré-anunciados. Como muitos fundadores de empresas e outros grandes acionistas, Bezos regularmente arquiva planos para sua intenção de vender ações da empresa por meio dos chamados planos 10b5-1.

No arquivamento do primeiro trimestre da Amazon em 1º de maio, Bezos anunciou um novo plano de março de 2024 para substituir um plano de novembro de 2023 que havia se esgotado.

O plano de março era que Bezos vendesse 25 milhões de ações da Amazon antes do final de 2025.

Desde a primeira negociação sob esse plano em 2 de julho, Bezos vendeu 22 milhões de ações. Ele também doou 555.385 ações para caridade nos últimos meses.

Bezos ainda possui mais de um bilhão de ações da Amazon com um valor de US$ 220 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.