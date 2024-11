Magda: Não estranhem me ver sentada ao lado do Meio Ambiente, a Petrobras zela pelo clima

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fez longa defesa das dezenas de projetos socioambientais da Petrobras e disse nesta quarta-feira, 13, que a estatal zela pelo clima.

Magda discursou ao lado da diretora do Departamento de Florestas do Ministério de Meio Ambiente (MMA), Fabíola Zerbini, em coletiva de imprensa na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. E brincou ao dizer aos presentes para não estranharem o fato de ela estar sentada ao lado de representantes do MMA.

A Petrobras tenta há um ano e meio reverter a negativa do Ibama para perfuração de poços na Bacia da Foz do Amazonas, no Amapá, em uma saga que tem dividido o governo federal.

"Não estranhem me ver sentada ao lado do MMA. A Petrobras zela pelo clima. Questões ambientais fazem parte da nossa missão, as coisas não são incompatíveis, vocês não devem ver nossas atuações como incongruentes", afirmou. "Pretendemos, sim, que a Petrobras se posicione como líder de uma transição energética justa. É perfeitamente possível", disse Magda em um segundo momento.

E Magda foi além, ao citar frase da própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, segundo a qual "política pública boa é aquela que tem continuidade".

"Nossa atuação (Petrobras) na Amazônia vem da década de 1980. Desde então atuamos produzindo na província petrolífera de Urucu. São 35 anos de atuação que considerada impecável, harmônica", disse Magda, reiterando, mais uma vez, a confiança da estatal na exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial.