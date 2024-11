Processo de desinflação estava bem encaminhado, quando juros foram cortados, diz BCE em ata

Dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) avaliaram que o processo de desinflação na zona do euro estava bem encaminhado na reunião de 16 e 17 de outubro, quando decidiram cortar as principais taxas de juros da zona do euro em 25 pontos-base, segundo ata do encontro divulgada nesta quinta-feira, 14 de novembro.

A avaliação, em outubro, foi de que a inflação da zona do euro em setembro acabou vindo menor do que se previa e perto da meta oficial de 2% do BCE, diz o documento.

Além disso, foi considerado que os riscos de alta para os preços haviam diminuído e que a inflação provavelmente alcançaria a meta "um pouco mais cedo".

Também foram apontados sinais iniciais de progresso na inflação de serviços.

Em setembro, a taxa anual da inflação ao consumidor da zona do euro desacelerou para 1,7%, ante 2,2% em agosto, ficando abaixo a da meta de 2% do BCE pela primeira vez desde meados de 2021.

O BCE, que reduziu juros em três ocasiões este ano, anuncia sua próxima decisão de política monetária no dia 12 de dezembro.