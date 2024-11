46% dos inadimplentes apostaram 1 vez na vida e 44% o fizeram para quitar dívidas, diz Serasa

A pesquisa "Bets e inadimplentes: A relação dos inadimplentes com apostas no Brasil", feita pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, aponta que 46% dos inadimplentes já apostaram pelo menos uma vez na vida. Deste total, 44% o fizeram para quitar dívidas.

No total, foram entrevistados 4.463 consumidores acima de 18 anos de todas as regiões do País que constam na base cadastral da Serasa. O período da coleta foi de 12 a 18 de outubro. A margem de erro do estudo é de 1,4 ponto porcentual e o intervalo de confiança é de 95%.

"Quase metade dos inadimplentes apostam na esperança de poder quitar as suas dívidas, e é justamente o caminho contrário que deveria ser feito", avalia o especialista em educação financeira da Serasa, Thiago Ramos. "Em vez de organizar as finanças para poder encontrar um bom acordo de renegociação das dívidas que não comprometerá o orçamento mensal, 44% dos entrevistados revelaram apostar na esperança de quitar dívidas."

O levantamento também mostra que 13% dos inadimplentes já deixaram de pagar contas para realizar apostas, o que é visto por Ramos como um cenário "realmente delicado", por comprometer ainda mais o orçamento dos consumidores.

Por outro lado, a pesquisa revela que 54% dos inadimplentes nunca apostaram. Para Ramos, isso reflete o medo dos entrevistados em se viciar nas apostas ou em enfrentar consequências financeiras - principalmente entre aqueles que estão em uma situação de maior vulnerabilidade econômica.