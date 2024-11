Bolsas da Europa operam em baixa, após Rússia atualizar doutrina nuclear

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/11/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, à medida que preocupações geopolíticas ganharam força após a Rússia atualizar sua doutrina nuclear pela primeira vez em mais de quatro anos.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,97%, a 497,97 pontos.

Depois de uma abertura majoritariamente positiva, os mercados acionários da Europa assumiram claro viés de baixa após notícia de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aprovou uma atualização da doutrina nuclear de Moscou, o que não acontecia desde junho de 2020, segundo a agência de notícias russa Tass. A iniciativa veio dias após os EUA autorizarem a Ucrânia a utilizar mísseis de longa distância de fabricação norte-americana para ataques no território russo.

No âmbito macroeconômico, foi confirmado hoje que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou para 2% em outubro, ante 1,7% em setembro, voltando a ficar em linha com a meta oficial de preços do Banco Central Europeu (BCE).

Às 7h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,41%, a de Paris recuava 1,23% e a de Frankfurt cedia 1,14%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham baixas de 2,12%, 1,43% e 0,92%, respectivamente.

Entre ações individuais, a da Nestlé amargava queda de 1,7% em Zurique, após a gigante de alimentos suíça reduzir sua meta de lucratividade para 2025.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires