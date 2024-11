Ministério de Portos e Aeroportos aprova nova expansão para o Terminal de Grãos do Maranhão

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) aprovou o projeto da terceira fase de expansão do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), instalado no Porto do Itaqui, em São Luís, Maranhão. O projeto prevê investimentos de R$ 1,161 bilhão. Com as novas obras, o terminal terá mais um berço de atracação, com incremento da capacidade operacional, passando de atuais 15 milhões de toneladas/ano para até 23,5 milhões.

O Tegram faz parte de um dos principais corredores de exportação da produção brasileira de grãos, com abrangência na região do Mapito (Maranhão, Piauí e Tocantins) e áreas do Nordeste de Mato Grosso, Bahia e Goiás. O terminal embarcou mais de 15 milhões de toneladas de grãos em 2023.

O projeto de expansão também já foi aprovado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), restando a análise e aprovação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

"A aprovação por parte do MPor é um passo muito importante. Ultrapassamos a marca de 15 milhões de toneladas de grãos movimentadas no ano passado e estamos nos preparando para suportar o crescimento da safra agrícola", comenta Marcos Pepe Bertoni, presidente do Consórcio Tegram-Itaqui.

O consórcio Tegram-Itaqui é formado pelas empresas Terminal Corredor Norte (TCN), Viterra Logística e Terminais Portuários, Corredor Logística e Infraestrutura (CLI) e ALZ Grãos (Amaggi, Louis Dreyfus Company e Zen-Noh Grain Terminais Portuários). Para armazenamento, o complexo conta com quatro armazéns com capacidade estática de 500 mil toneladas de grãos (sendo 125 mil toneladas por armazém).