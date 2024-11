Agenda de Haddad prevê reunião com Lula nesta quinta, às 15h

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem previsto na agenda desta quinta-feira, às 15h, reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o único compromisso agendado até o momento.

A agenda do presidente prevê uma reunião, nesse horário, com representantes dos setores de atacado e varejo, mas não informa se o encontro contará com a presença do ministro da Fazenda.

Mais cedo, ao deixar o prédio do ministério, em Brasília, Haddad disse que teria uma reunião com Lula amanhã para tratar do pacote de corte de gastos. O anúncio das medidas para conter as despesas e cumprir o arcabouço fiscal é esperado há semanas pelo mercado financeiro. O ajuste fiscal é visto como essencial por agentes econômicos para o governo passar uma imagem de compromisso com as contas públicas.