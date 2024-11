Ouro fecha em alta pela terceira sessão seguida, em meio a preocupações geopolíticas

O ouro futuro fechou em alta pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, 20, com o metal precioso recuperando espaço em meio a aversão ao risco por parte de investidores pela escalada das tensões geopolíticas entre Ucrânia e Rússia.

O ouro para dezembro avançou 0,78%, a US$ 2651,70 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo fontes da Bloomberg, hoje, forças armadas ucranianas dispararam mísseis de cruzeiro britânicos contra alvos militares dentro da Rússia pela primeira vez desde o início do conflito. A guerra da Ucrânia está ressurgindo como um fator de apoio fundamental para o ouro, com a demanda por portos seguros provavelmente se fortalecendo, afirma Bas Kooijman, da DHF Capital.

Os riscos podem contribuir para um aumento no interesse de compra pelo ouro e fornecer uma base para o interesse sustentado no metal precioso no futuro. Por outro lado, a pressão de um dólar mais forte continua, diz Kooijman. "Dados econômicos robustos e preocupações com possíveis tarifas e cortes de impostos podem aumentar os riscos inflacionários e levar a uma possível pausa nos cortes de juros do Federal Reserve (Fed), criando riscos adicionais de queda para o ouro - que não rende juros no curto prazo", acrescenta.

Os preços do ativo devem encerrar o ano um pouco acima dos atuais níveis à vista, segundo o UBS Wealth Management. Isso corresponde ao fato de que os mercados estão contemplando as perspectivas macroeconômicas para 2025, à medida que analisam as políticas futuras dos EUA. A projeção do banco para o ouro no final de 2024 é de US$ 2.700 a onça-troy.

*Com informações da Dow Jones Newswire