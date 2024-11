Canadá: Trudeau divulga minipacote de estímulo de 6,3 bilhões de dólares canadenses

O governo do Canadá, profundamente impopular nas pesquisas e enfrentando uma eleição no próximo ano, revelou um minipacote de estímulo para ajudar famílias que lutam contra o pagamento de dívidas.

As medidas custarão ao Tesouro canadense um valor estimado em 6,3 bilhões de dólares canadenses e incluem uma isenção temporária de dois meses do imposto sobre vendas de determinados produtos e serviços, como refeições preparadas de restaurantes e mercearias, cerveja e vinho, roupas e fraldas infantis. Além disso, o governo fará uma transferência única de dinheiro livre de impostos no valor de 250 dólares canadenses para indivíduos que ganham menos de 150.000 dólares canadenses por ano.

O primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, acompanhado pela ministra da Fazenda, Chrystia Freeland, disse nesta quinta-feira que as medidas têm como objetivo aliviar os orçamentos familiares. Os dados canadenses mais recentes, referentes ao segundo trimestre, indicam que os gastos das famílias sofreram uma forte desaceleração e o consumo per capita diminuiu. Fonte: Dow Jones Newswire