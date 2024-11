Placa com nome de Padilha é adicionada à bancada de autoridades em anúncio de pacote

A organização do anúncio do pacote de gastos adicionou há pouco a placa de identificação do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, à bancada de autoridades que vão conceder a entrevista coletiva. Ontem, a Secretaria de Comunicação informou que, além de Haddad, também dariam a coletiva a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o da Casa Civil, Rui Costa.

Mais cedo, já haviam sido acrescidas as identificações da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e do ministro da Comunicação, Paulo Pimenta.

O início da coletiva estava previsto para as 8 horas desta quinta-feira, mas até as 8h25 ela ainda não havia começado.