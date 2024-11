Senador do PL diz que oposição não vai embarcar em um pacote que é um 'faz de conta'

O senador Marcos Rogério (PL-RO) indicou nesta quinta-feira, 28, que a oposição ao governo não deve apoiar o pacote de cortes de gastos apresentado pela equipe econômica, ao classificar o conjunto de medidas como um "faz de conta". Entretanto, o parlamentar não respondeu diretamente se iria votar contra todas as propostas e declarou que cabe uma "avaliação responsável" de cada uma.

"É preciso estudar com profundidade as propostas apresentadas", declarou Rogério, em coletiva no Senado. "A oposição sempre defendeu a pauta do controle de gastos, de equilíbrio fiscal. Mas não vamos embarcar em uma proposta que é um 'faz de conta'", acrescentou.

Marcos Rogério participou do início da reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad - que foi se encontrar com lideranças no Senado na manhã desta quinta.

Para Rogério, o governo está apresentando propostas populistas, ao mencionar a perspectiva de uma alíquota mínima de até 10% no Imposto de Renda (IR) para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês e, em paralelo, o aumento da faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil.