ANBCB: novas indicações são importantes por representatividade feminina e apoio à PEC 65

A Associação Nacional dos Analistas do Banco Central (ANBCB) afirmou, por meio de nota, que a indicação de três novos diretores para a autoridade monetária é importante por dois aspectos: apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, de autonomia financeira e orçamentária para o BC, e representatividade feminina.

"A diretoria atual já defendeu publicamente a PEC 65 como necessária para dotar o BC da autonomia plena, garantindo as condições estruturais para assegurar que a instituição seja capaz de empreender iniciativas que entreguem seu pleno potencial à sociedade. Há uma expectativa de que os novos diretores também se engajem para viabilizar a medida", disse em nota a vice-presidente da ANBCB, Fabiana Carvalho.

Também em nota, a presidente da associação, Natacha Gadelha, disse que foi importante a indicação de uma mulher para a diretoria. "Apesar de no quadro de pessoal do BC sermos 23%, as mulheres são maioria no País (51,5%), não manter pelo menos uma mulher na diretoria seria um retrocesso", afirmou.

O BC informou nesta sexta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou três nomes para a diretoria: Nilton David (Política Monetária), Gilneu Vivan (Regulação) e Izabela Correa (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta). As indicações devem chegar ao Senado na próxima semana, disse o BC, em nota.

"A ANBCB reforça o apoio aos esforços da diretoria colegiada para a garantia de diversidade no quadro do BC e para a aprovação da PEC 65 com o texto que assegure a autonomia plena da instituição em suas três dimensões. Além disso, deseja um bom mandato aos três indicados uma vez aprovados para os respectivos cargos", disse a associação.