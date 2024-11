Vendas do varejo da Alemanha caem 1,5% no comparativo mensal em outubro

As vendas do varejo na Alemanha caíram 1,5% em outubro, na comparação com o mês anterior, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 29, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado mostrou um recuo mais acentuado do que a queda de 0,5% esperada por analistas consultados pela FactSet. Na comparação com o mesmo mês de 2023, as vendas aumentaram 1%.

As vendas reais no varejo excluindo alimentos tiveram queda de 2,2% em termos mensais em outubro, ante setembro, de acordo com dados ajustados pelo calendário e sazonalmente, mas aumentaram 1,0% ante outubro de 2023.