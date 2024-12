CCJ do Senado aprova relatório da tributária, ressalvadas emendas destacadas pelas bancadas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta, 11, o relatório da reforma tributária. Os senadores vão analisar ainda emendas destacadas pelas bancadas, com sugestões de alterações no parecer. O texto será apreciado amanhã em plenário.

A CCJ vai votar agora a emenda apresentada pelo PL que defende a retirada da incidência do Imposto Seletivo sobre armas e munições, estabelecido pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM).