Dirigente do BCE vê progresso em reduzir inflação de serviços, mas com preços ainda elevados

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslovênia, Bostjan Vasle observou que houve progresso na redução do núcleo da inflação e dos preços de serviços na zona do euro, mas ponderou que os preços seguem elevados, o que justifica postura cautelosa de decidir juros a cada reunião.

"A inflação da zona do euro está se movendo para nossa meta de 2% e projeções indicam que estabilizará próxima deste nível nos próximos três anos, mas a instância apropriada da política monetária terá um papel fundamental nisso", disse Vasle, em comunicado divulgado hoje pelo BC da Eslovênia.

O dirigente afirmou que os "próximos passos" dependerão da situação econômica e financeira da zona do euro, desdobramentos da inflação subjacente e da força das medidas já tomadas pelo BCE. "Com base nos dados, continuaremos a decidir o nível apropriado da política monetária a cada reunião, separadamente", reiterou, evitando prever as próximas decisões da instituição.

Vasle reconheceu que os dados mensais da zona do euro seguem apontando para um crescimento econômico fraco, pela deterioração das condições na indústria e desaceleração no setor de serviços.