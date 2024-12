Lira detemina apensamento da PEC do pacote fiscal a outra PEC de 2007

A PEC à qual a proposta do pacote foi apensada é de 2007 e está pronta para a pauta no plenário. Segundo o sistema da Câmara, a autoria do texto é do ex-deputado Virgílio Guimarães (PT-MG).

Originalmente, a PEC de 2007 tinha como objetivo "tornar o sistema tributário brasileiro desenvolvimentista, municipalista, federativo, socialmente mais justo e ambientalmente seguro".

Na segunda-feira, 16, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que trabalha com um cronograma segundo o qual tanto a PEC como os outros dois projetos de lei relacionados ao pacote fiscal serão aprovados ainda nesta semana.

A jornalistas, o senador projetou que as três matérias devem ser aprovadas na Câmara até a quarta-feira, 18. Além disso, ele afirmou que "não há sentido em aprovar lei orçamentária sem aprovar a contenção de gastos" e disse que as sessões do Congresso marcadas para a quarta e a quinta-feira, 19, podem ser adiadas.