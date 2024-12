Falas falsas atribuídas a Galípolo impulsionam alta do dólar

Dólar registrou oscilações expressivas ao longo do dia. Após atingir R$ 6,20 na manhã, a moeda americana chegou a R$ 6,40 no mercado de turismo, recuando à tarde para R$ 6,08 com intervenções do Banco Central, que injetou US$ 3,3 bilhões em dois leilões. A expectativa de votação do pacote fiscal também contribuiu para acalmar o mercado.

Postagem falsa teve ampla repercussão nas redes sociais. Publicada por um perfil no X, a informação foi amplificada por páginas de análise econômica e uma conta com mais de 100 mil seguidores, o que ajudou a disseminar o conteúdo enganoso. O perfil apontado como origem da notícia falsa foi apagado. O Banco Central, até o momento, não se pronunciou sobre o ocorrido.

Galípolo assume o Banco Central em janeiro. Indicado para substituir Roberto Campos Neto, que finaliza um mandato de quatro anos, o economista terá o desafio de lidar com um mercado sensível a boatos e especulações.